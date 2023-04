«Almeno 50 orsi da abbattere», scontro sull’ordinanza dopo la morte di Andrea Papi. Perché il piano del Trentino non funziona come quello in Abruzzo (Di domenica 9 aprile 2023) L’altro ieri è arrivata la firma sull’ordinanza del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. L’orso che ha aggredito e ucciso il podista Andrea Papi il 26enne trovato morto tre giorni fa in una zona boschiva della Val di Sole (Trentino), dovrà essere abbattuto. Fugatti ha parlato di «una situazione di immediato e gravissimo pericolo per l’incolumità e la sicurezza», che si risolverebbe con l’abbattimento non del solo esemplare che ha aggredito il runner – sembra Mj5 – ma con il ridimensionamento del progetto europeo Life Ursus, nato per incrementare il numero di esemplari nelle Alpi tramite il rilascio di alcuni esemplari provenienti dalla Slovenia. Al momento sono circa 100 gli orsi nella provincia di Trento. dopo il ridimensionamento si ridurrebbero a 50. Il ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) L’altro ieri è arrivata la firmadel presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. L’orso che ha aggredito e ucciso il podistail 26enne trovato morto tre giorni fa in una zona boschiva della Val di Sole (), dovrà essere abbattuto. Fugatti ha parlato di «una situazione di immediato e gravissimo pericolo per l’incolumità e la sicurezza», che si risolverebbe con l’abbattimento non del solo esemplare che ha aggredito il runner – sembra Mj5 – ma con il ridimensionamento del progetto europeo Life Ursus, nato per incrementare il numero di esemplari nelle Alpi tramite il rilascio di alcuni esemplari provenienti dalla Slovenia. Al momento sono circa 100 glinella provincia di Trento.il ridimensionamento si ridurrebbero a 50. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... checovenier : @dontealberto In questo caso hanno ragione a difendere l’orso. Gli orsi non andavano importati o almeno andrebbero… - Carolin10155105 : In #trentino nessun limite alla percorribilità dei sentieri. Nessuna zona preclusa. Nessun rispetto per l'ambiente… - bizcommunityit : «Almeno 50 orsi da abbattere», scontro sull'ordinanza dopo la morte di Andrea Papi. Perché il piano del Trentino no… - Ehi_befree : @LucaDiFebbraro @zizionice @Agenzia_Ansa Non vanno sterminati, ma almeno la metà vanno riportati da dove vengono e… - infoitinterno : «Almeno 50 orsi da abbattere», scontro sull’ordinanza dopo la morte di Andrea Papi. Perché il piano del Trentino no… -