Allegri | ecco di chi avrebbe bisogno per la difesa | era fortissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 9 aprile 2023) La Juventus, in questa stagione, ha trovato il giusto equilibrio con il 3-5-2;di chiavutoper questo modulo.(LaPresse)Una stagione dove la Juventus ha cambiato pelle;, considerando un numero consistente di infortunati, ha deciso di passare al 3-5-2 per permettere alla squadra di avere maggiore equilibrio. Questo cambio di modulo ha dato i suoi frutti e la Juventus ha trovato la giusta strada da percorrere per vivere la stagione da protagonista. Un sistema di gioco doveha trovato in Danilo ed Alex Sandro due difensori di grandissima affidabilità. Nel 3-5-2, però, il tecnico bianconero hadi alternative importanti a livello difensivo; Gatti sta crescendo a dismisura mentre Rugani e Bonucci, ...