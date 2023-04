Alexa, se avete bisogno di sorridere vi consigliamo di farle queste domande (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Oggi non hai proprio nulla da fare e ti stai annoiando così tanto da iniziare a pensare di intraprendere una conversazione con Alexa? Ci dispiace molto. Per far si’ che la noia venga meno, vi consigliamo 50 domande simpatiche da porre all’intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, le risposte vi faranno sicuramente sorridere! Alexa: l’elenco delle domande più esilaranti Se sei stufo di chiedere sempre le stesse cose all’assistente vocale di Amazon Alexa, come l’ora, la musica e simili, è tempo di provare delle domande più spiritose e di esplorare i migliori easter eggs nascosti. Qui di seguito troverete l’elenco. Alexa, lavori per la CIA? “, cosa succede dopo la morte? Alexa, qual è il tuo risultato ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Oggi non hai proprio nulla da fare e ti stai annoiando così tanto da iniziare a pensare di intraprendere una conversazione con? Ci dispiace molto. Per far si’ che la noia venga meno, vi50simpatiche da porre all’intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, le risposte vi faranno sicuramente: l’elenco dellepiù esilaranti Se sei stufo di chiedere sempre le stesse cose all’assistente vocale di Amazon, come l’ora, la musica e simili, è tempo di provare dellepiù spiritose e di esplorare i migliori easter eggs nascosti. Qui di seguito troverete l’elenco., lavori per la CIA? “, cosa succede dopo la morte?, qual è il tuo risultato ...

