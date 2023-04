Alessio Cavaliere eliminato da Amici, le prime parole dopo l’uscita (Di domenica 9 aprile 2023) dopo essere finito al ballottaggio finale insieme a Mattia Zenzola, alla fine ad uscire dalla scuola di Amici è stato Alessio Cavaliere. Il ballerino napoletano è sembrato tranquillo, l’unico dispiacere è stato di vedere in sfida con lui l’amico al quale era più legato all’interno della scuola. Alessio ha cercato di tranquillizzare Mattia fino all’ultimo. “Devi stare calmo è tutto ok bro. Matti sono contento è ok. Sono super preso bene. Ho ballato e ho ballato tanto. Mi sono vissuto dei pareri, delle sfide, dei ballottaggi. Ho fatto un bel percorso. In qualunque caso prendi ciò che è tuo e cerca di essere consapevole di quanto sei forte. Tu sei bravissimo devi credere in te stesso. Comunque vada sono contento per ciò che abbiamo fatto. Abbiamo retto quattro puntate, mica poco. Siamo arrivati al serale ... Leggi su biccy (Di domenica 9 aprile 2023)essere finito al ballottaggio finale insieme a Mattia Zenzola, alla fine ad uscire dalla scuola diè stato. Il ballerino napoletano è sembrato tranquillo, l’unico dispiacere è stato di vedere in sfida con lui l’amico al quale era più legato all’interno della scuola.ha cercato di tranquillizzare Mattia fino all’ultimo. “Devi stare calmo è tutto ok bro. Matti sono contento è ok. Sono super preso bene. Ho ballato e ho ballato tanto. Mi sono vissuto dei pareri, delle sfide, dei ballottaggi. Ho fatto un bel percorso. In qualunque caso prendi ciò che è tuo e cerca di essere consapevole di quanto sei forte. Tu sei bravissimo devi credere in te stesso. Comunque vada sono contento per ciò che abbiamo fatto. Abbiamo retto quattro puntate, mica poco. Siamo arrivati al serale ...

