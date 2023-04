Alessandro Parini ucciso dall’impatto dell’auto Le autorità israeliane | nessun incidente | è terrorismo

(Di domenica 9 aprile 2023), l’avvocato romano rimastovenerdì sera in un attacco a Tel Aviv, è morto in conseguenza dell’impatto. Lo ha detto al quotidiano Haaretz una fonte di polizia, secondo cui le ferite alla testa ed alla schiena sono compatibili con l’impatto della macchina che si è schiantata ad alta velocità contro un gruppo di turisti. L’Istituto di medicina legale di Tel Aviv, che ha condotto l’autopsia sul corpo di, aveva già smentito questa mattina che nel suo corpo fosse stato rinvenuto un proiettile. Smentite quindi le ricostruzioni di alcuni media italiani che hanno parlato di proiettili trovati nel corpo dell’avvocato Fontihanno precisato che sul corpo dinon è stata condotta alcuna autopsia – come scrivono alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - Dom_ross1 : RT @ChiranAngelgela: Attentato di #TelAviv, Alessandro Parini colpito anche da un proiettile alla gamba. Lo confermano gli amici che erano… - madliber : RT @repubblica: Tel Aviv, i medici legali: 'Nessun proiettile sul corpo di Alessandro Parini'. Ma rimangono i dubbi sulla ricostruzione htt… -

È terminato a Tel Aviv l'esame post mortem sulla salma di. Dopo ulteriori controlli autorità escludono l'ipotesi iniziale di ferita da arma da fuoco. Il decesso è stato dovuto alle ferite causate dall'investimento. Si attende il nulla osta ...Dopo l'attentato che ha ucciso, rivendicato dalla jihad islamica, il rais detta la linea al mondo musulmano. La polizia morale ha promosso l'installazione di telecamere in edifici pubblici e strade. Lo speciale ...è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul lungomare di ...

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini RaiNews

Il Comites Tel Aviv esprime il cordoglio alla famiglia dell'avv. Alessandro Parini barbaramente ucciso ed è pronto a dare il massimo supporto agli italiani feriti. Il Comites condanna fermamente la se ...Papa Francesco dedica l’Angelus di Pasqua alle guerre in corso con un appello alla pace e al dialogo, “non restate fermi davanti al male”.