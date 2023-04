Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv, polizia Israele: «Morto per l'impatto dell'auto, non sono stati trovati proiettili sul corpo» (Di domenica 9 aprile 2023) Attentato Tel Aviv - Alessandro Parini è Morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 aprile 2023) Attentato Telper l'provocato dall'lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un...

Attentato Tel Aviv, "Parini morto per impatto auto" Secondo la polizia israeliana le ferite alla testa ed alla schiena sono compatibili con il violento scontro. L'Istituto di medicina: "Nessun proiettile nel corpo dell'italiano" Alessandro Parini, l'avvocato romano rimasto ucciso venerdì sera in un attacco sul lungomare di Tel Aviv , è morto in conseguenza dell'impatto dell'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu ... La polizia conferma: Parini morto a seguito dell'impatto con l'auto AGI - Non sono stati trovati proiettili nel corpo di Alessandro Parini . Lo ha riferito il locale Istituto di medicina legale, secondo cui il giovane è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena a seguito dell'urto con il veicolo e sul suo ... Attentato Tel Aviv, Fonti Polizia: Parini morto per impatto con l'auto Fonti della polizia, citate da 'Haaretz', hanno rivelato che Alessandro Parini è deceduto a causa dell'impatto provocato dal veicolo lanciato dall'arabo - israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul ... Secondo la polizia israeliana le ferite alla testa ed alla schiena sono compatibili con il violento scontro. L'Istituto di medicina: "Nessun proiettile nel corpo dell'italiano", l'avvocato romano rimasto ucciso venerdì sera in un attacco sul lungomare di Tel Aviv , è morto in conseguenza dell'impatto dell'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu ...AGI - Non sono stati trovati proiettili nel corpo di. Lo ha riferito il locale Istituto di medicina legale, secondo cui il giovane è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena a seguito dell'urto con il veicolo e sul suo ...Fonti della polizia, citate da 'Haaretz', hanno rivelato cheè deceduto a causa dell'impatto provocato dal veicolo lanciato dall'arabo - israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul ... Alessandro Parini morto nell’attentato a Tel Aviv, l’amica: “Prima di partire la madre gli… Il Fatto Quotidiano Attentato Tel Aviv, “Parini morto per impatto auto” Secondo la polizia israeliana le ferite alla testa ed alla schiena sono compatibili con il violento scontro. L'Istituto di medicina: "Nessun proiettile nel corpo dell'italiano" ... "Nessun proiettile in corpo". Parini ucciso dall'impatto con l'auto del terrorista Alessandro Parini è deceduto a causa del forte impatto con l'auto guidata a folle velocità dal terrorista in azione venerdì a Tel Aviv. A rivelarlo sono state fonti della polizia sentite dal ... Secondo la polizia israeliana le ferite alla testa ed alla schiena sono compatibili con il violento scontro. L'Istituto di medicina: "Nessun proiettile nel corpo dell'italiano" ...Alessandro Parini è deceduto a causa del forte impatto con l'auto guidata a folle velocità dal terrorista in azione venerdì a Tel Aviv. A rivelarlo sono state fonti della polizia sentite dal ...