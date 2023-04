Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv. Nessuna pista esclusa (Di domenica 9 aprile 2023) «Abbiamo sentito il rumore dell’auto che ci passava accanto, poi gli spari e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati indietro abbiamo visto Alessandro steso in terra nel sangue». Così raccontava first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 aprile 2023) «Abbiamo sentito il rumore dell’auto che ci passava accanto, poi gli spari e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati indietro abbiamo vistosteso in terra nel sangue». Così raccontava first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - LChamou : RT @IsraelinItaly: L'#odio cieco contro #Israele non ha risparmiato neanche Alessandro Parini, italiano di 35 anni in vacanza a #TelAviv ch… - marcofoti3 : RT @elicoh1: A nome del Governo di Israele e del popolo d'Israele, invio le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Alessandro Pa… -