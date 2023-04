Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv, la mamma non voleva che partisse: ‘Ma dove vai?’ (Di domenica 9 aprile 2023) È Nicoletta, la mamma di Alessandro Parini, a ricordare l’ultima volta che ha visto il figlio. È stata proprie lei ad accompagnarlo all’aeroporto di Fiumicino per un viaggio che il giovane avvocato desiderava tanto e che aveva progettato da lungo tempo insieme ad alcuni amici. Alessandro di amici ne aveva tanti, per quanto fosse riservato e ieri a tornare a casa sono stati solo i suoi 6 compagni di viaggio del giovane avvocato, mentre la salma di Alessandro non si sa quando verrà restituita ai familiari. La mamma ha detto a La Repubblica: ‘volevamo andare a Tel Aviv, ma ci hanno detto di restare qui. Ora speriamo solo di poterlo riavere presto’. Alessandro e altri due italiani raggiunti dagli spari in strada Si erano sistemati in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) È Nicoletta, ladi, a ricordare l’ultima volta che ha visto il figlio. È stata proprie lei ad accompagnarlo all’aeroporto di Fiumicino per un viaggio che il giovane avvocato desiderava tanto e che aveva progettato da lungo tempo insieme ad alcuni amici.di amici ne aveva tanti, per quanto fosse riservato e ieri a tornare a casa sono stati solo i suoi 6 compagni di viaggio del giovane avvocato, mentre la salma dinon si sa quando verrà restituita ai familiari. Laha detto a La Repubblica: ‘mo andare a Tel, ma ci hanno detto di restare qui. Ora speriamo solo di poterlo riavere presto’.e altri due italiani raggiunti dagli spari in strada Si erano sistemati in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - linobor : RT @francofontana43: Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv. Nessuna pista esclusa Dolore per la morte del giovane avvocato di Roma travolto v… - ValleIacopo : RT @maxcoccia: Ieri Alessandro Parini è stato ucciso da un terrorista palestinese e sui social si esulta. Nel nostro Paese c’è il tasso pi… -