Alessandro Parini morto nell’attentato a Tel Aviv | l’amica | “Prima di partire la madre gli disse ‘lascia perdere | ma dove diavolo vai?' ”

(Di domenica 9 aprile 2023) “Che c’entrava lui, che c’entravamo noi? La mamma, ieri, glielo aveva detto: lascia, ma? Ma i figli sono così. C’erano stati attentati, i missili.aveva scherzato: ‘A ma’, li hanno intercettati’. Intercettati un cavolo”. Non trova pace Annamaria e sulle pagine di Repubblica sfoga la sua rabbia per quanto successo all’amico, l’avvocato trentenne rimasto ucciso venerdì sera in un attentato a Tel, in Israele. Il ragazzo romano era partito quel giorno stesso insieme ad altri quattro amici, mentre altri due ragazzi già li aspettavano lì dal giorno: un gruppo affiatato con in comune la passione per i viaggi. L’ultimo insieme era stato in Brasile. Ed è proprio uno di quei ...

GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell'attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato di Tel Aviv, lo ricorda così.

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini RaiNews

