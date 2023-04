Alessandro Parini morto nell’attentato a Tel Aviv | l’amica | “Prima di partire la madre gli aveva detto ‘lascia perdere | ma dove diavolo vai?' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 aprile 2023) “Che c’entrava lui, che c’entravamo noi? La mamma, ieri, glielo: lascia, ma? Ma i figli sono così. C’erano stati attentati, i missili.scherzato: ‘A ma’, li hanno intercettati’. Intercettati un cavolo”. Non trova pace Annamaria e sulle pagine di Repubblica sfoga la sua rabbia per quanto successo all’amico, l’avvocato trentenne rimasto ucciso venerdì sera in un attentato a Tel, in Israele. Il ragazzo romano era partito quel giorno stesso insieme ad altri quattro amici, mentre altri due ragazzi già li aspettavano lì dal giorno: un gruppo affiatato con in comune la passione per i viaggi. L’ultimo insieme ...