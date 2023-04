Alessandro Parini morto a Tel Aviv | il giallo della rivendicazione | non ci sarebbero legami tra l' attentatore e la Jihad

(Di domenica 9 aprile 2023) Solo un piccolo precedente per rissa nel 2017, quando Yusef Abu Jaber era finito in carcere per aver fatto a pugni a Kafr Qasem. Per il resto nella sua vita di arabo israeliano, niente che lasciasse...

AGI - Non sono stati trovati proiettili nel corpo di, l'avvocato romano 35enne rimasto ucciso nell'attentato di venerdì sera a Tel Aviv, in Israele. Lo ha riferito il locale Istituto di medicina legale, secondo cui il giovane è ...L'Istituto di medicina legale di Tel Aviv ha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di, morto nell'attacco di due sere fa. Lo riferisce l'emittente israeliana N12. "è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena a seguito dell'urto con il veicolo, e sul ..."Dove diavolo vai", diceva la madre dimentre lo portava in aeroporto da dove sarebbe poi partito quella mattina di venerdì scorso per Tel Aviv. Nicoletta Ciocca aveva paura per l'incolumità di suo figlio diretto in una ...

Attentato Tel Aviv, continuano indagini: nessun proiettile sul corpo di Alessandro Parini Sky Tg24

Secondo l'istituto di medicina legale di Tel Aviv il 35enne romano morto nell'attentato è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena dopo essere stato colpito dall'auto che è piombata sulla f ...