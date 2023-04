Alessandro Parini | la madre dell' italiano ucciso a Tel Aviv | ' Gli avevo detto di non partire' I medici legali | ' Nessun proiettile nel corpo'

(Di domenica 9 aprile 2023) Ladi, morto nell' attentato a Tel, non voleva che il figlio partisse per Israele. 'Dove diavolo vai?', avrebbela donna admentre andava all'aeroporto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - GiuseppeConteIT : Esprimo il cordoglio della comunità del @Mov5Stelle per la morte di Alessandro Parini, il nostro connazionale rimas… - stanzaselvaggia : La più cara amica di Alessandro Parini, l’italiano morto nell’attentato di Tel Aviv, lo ricorda così. ?? - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: #PiùEuropa: “Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia e agli amici di Alessandro Parini, la cui giovane vita è stat… - RenatoSouvarine : RT @mar__bru: Il corpo di Alessandro Parini, l’Italiano morto a #TelAviv, ha due buchi da pallottole, alla gamba e alla testa. Ucciso da qu… -

La madre di, morto nell' attentato a Tel Aviv , non voleva che il figlio partisse per Israele. 'Dove diavolo vai', avrebbe detto la donna admentre andava all'aeroporto per partite. ...La sera del venerdì santo un giovane avvocato italiano -- è stato ucciso da un terrorista palestinese a Tel Aviv e sui social si sta esultando oscenamente con un mix di ignoranza e odio che hanno come denominatore comune l'antisemitismo, ...è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo - israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul lungomare di ...

Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini - Medico legale: nessun proiettile nel corpo di Parini RaiNews

I genitori di Alessandro Parini, morto nell’attentato a Tel Aviv, volevano partire, ma gli è stato consigliato di rimanere in Italia ...Attentato Tel Aviv - Alessandro Parini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in ...