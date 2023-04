Alessandra Celentano | una personalità che divide | il web stufo commenta così i suoi guanti di sfida ad Amici

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 9 aprile 2023)in questa settimana ha lanciato nuovidiper cercare di far vincere la sua squadra al serale: il web si, o meglio la dovremmo chiamare la maestra, dopo tantissimi anni in cui ha ballato sui palchi più importanti d'Italia e non solo, ha iniziato ad insegnare in una delle scuole più famose della televisione:di Maria De Filippi. Potremmo dire che in questi numerosi anni in cui ha preso parte alla trasmissione,è sempre stata coerente: per lei i ballerini devono avere dei canoni estetici, linee e curve, che consentono di poter essere puliti nei movimenti e soprattutto versatili. Ovviamente nasce come maestra di classico, ma non possiamo di certo dire che la ...