Albo d'oro Parigi-Roubaix: Mathieu van der Poel trionfa in solitaria, ultimo sigillo italiano con Sonny Colbrelli (Di domenica 9 aprile 2023) Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix. Il fuoriclasse olandese ha piazzato una micidiale rasoiata al Carrefour de l'Arbre e poi ha proseguito la propria azione dopo la foratura del suo grande rivale Wout van Aert. L'afiere della Alpecin-Deceuninck ha domato le pietre dell'Inferno del Nord per la prima volta in carriera, dopo che tre settimane fa si era imposto alla Milano-Sanremo. Si tratta della quarta Classica Monumento vinta in carriera dal cinque volte Campione del Mondo di ciclocross, considerando anche i due sigilli al Giro delle Fiandre. Seeconda affermazione consecutiva per i Paesi Bassi (l'ottava nella storia) dopo quello ottenuto dodici mesi fa da Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel ha fatto festa dopo il terzo posto del 2021 quando si impose il nostro ...

