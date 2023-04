Alba | la capa Donnalisa si è fatta un tatuaggio dedicato ad Antonella Fiordelisi

Leggi su biccy

(Di domenica 9 aprile 2023) Mai come quest’anno i fandom dei concorrenti del GF Vip si sono dati battaglia sui social e al televoto. Insieme agli Oriele, gli Incorvassi e i Nikiters, si sono distinti anche i Donnalisi. E tra le ‘Donnalise’ c’è sicuramente un personaggio che è spiccato su tutti e che è anche intervenuto in più di una puntata del reality,! La capo ship il mese scorso in diretta ha dimostrato le sue doti da vera poetessa ermetica declamando delle composizioni dall’altissimo valore artistico: “Allora, io vi amo dal 19 settembre, quindi… raga io per voi vi dico tutto. Sto male quando litigate, veramente. Sto male. Tremo. Vi amo. Fino alla fine Donnalisi. Vi amo! Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. Ricordatelo sempre, ricorda. L’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo!“. E ancora: “Loro sono Edo e Anto, ma anche… Caccolone e Sbavetta. Unitevi. Siete forti ...