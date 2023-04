AEW | Aggiornamenti sullo stato di Santana

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 aprile 2023) I Proud and Powerful, uno dei primi fantastici tag team a firmare con la AEW nel 2019, si trova al momento ai box da quando è accaduto l’infortunio al ginocchio didurante il match Blood and Guts. Mentre Ortiz ha continuato ad essere attivo sia in AEW sia in Ring Of Honor, la relazione tra i due partner sembrerebbe essere diventata alquanto tesa, facendo sorgere in maniera spontanea nella mente di molti fan una preoccupazione riguardo a cosa faràuna volta rientrato dall’infortunio e se rimarrà o meno in AEW qualora dovesse tornare nel mondo del pro wrestling. Fino ad ora sembrerebbe chesia ancora sotto contratto con la AEW, stando anche da quanto riportato recentemente da Fightful Select. Quindi al momentosi trova ancora in AEW, ed èpagato per tutta la ...