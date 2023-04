Aeroporto di Orio, bus finisce contro carrello portabagagli: grave un 57enne (Di domenica 9 aprile 2023) Orio al Serio. Un uomo di 57 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto la domenica mattina di Pasqua nell’area dell’Aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio. È successo intorno alle undici e mezza, lungo la strada perimetrale dello scalo bergamasco. La dinamica è ancora da chiarire ma secondo le prime informazioni un bus senza persone a bordo sarebbe finito contro un carrello portabagagli. Il ferito è il conducente del carrello, un uomo di 57 anni, che è stato soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Leggi su bergamonews (Di domenica 9 aprile 2023)al Serio. Un uomo di 57 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto la domenica mattina di Pasqua nell’area dell’Il Caravaggio dial Serio. È successo intorno alle undici e mezza, lungo la strada perimetrale dello scalo bergamasco. La dinamica è ancora da chiarire ma secondo le prime informazioni un bus senza persone a bordo sarebbe finitoun. Il ferito è il conducente del, un uomo di 57 anni, che è stato soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.

