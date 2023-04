Aeroporti e voli: il futuro è già qui (Di domenica 9 aprile 2023) Controlli e imbarchi più veloci grazie alla biometria, meno bagagli smarriti e possibilità di spedirli dalle città, mezzi poco inquinanti e dalle forme evolute. La nuova era di terminal e aerei, che farà «decollare» altre abitudini. Prepariamoci a un’esperienza di viaggio in aereo più comoda, semplice, a tratti sorprendente, almeno rispetto alle nostre abitudini odierne. Per cominciare, grazie alla geolocalizzazione, lo smartphone ci mostrerà sempre sullo schermo, al momento giusto, quello che ci serve: il biglietto del treno verso l’aeroporto da esibire al controllore, la prenotazione del parcheggio da passare sotto il lettore se ci muoviamo in macchina, la carta d’imbarco per accedere ai controlli di sicurezza e poi a bordo. Così, non perderemo tempo a cercarli tra app, mail e cartelle assortite di documenti vari. Quando arriveranno sul mercato gli occhiali e le lenti con la realtà ... Leggi su panorama (Di domenica 9 aprile 2023) Controlli e imbarchi più veloci grazie alla biometria, meno bagagli smarriti e possibilità di spedirli dalle città, mezzi poco inquinanti e dalle forme evolute. La nuova era di terminal e aerei, che farà «decollare» altre abitudini. Prepariamoci a un’esperienza di viaggio in aereo più comoda, semplice, a tratti sorprendente, almeno rispetto alle nostre abitudini odierne. Per cominciare, grazie alla geolocalizzazione, lo smartphone ci mostrerà sempre sullo schermo, al momento giusto, quello che ci serve: il biglietto del treno verso l’aeroporto da esibire al controllore, la prenotazione del parcheggio da passare sotto il lettore se ci muoviamo in macchina, la carta d’imbarco per accedere ai controlli di sicurezza e poi a bordo. Così, non perderemo tempo a cercarli tra app, mail e cartelle assortite di documenti vari. Quando arriveranno sul mercato gli occhiali e le lenti con la realtà ...

