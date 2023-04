Addio Dario Acquaroli. Malore fatale per il campione

(Di domenica 9 aprile 2023) AGI -, exdel mondo di mountain bike, è morto nel pomeriggio di Pasqua a causa unmentre stava pedalando in Val Brembana. IL 48enne bergamasco di San Giovanni Bianco, il miglior specialista delle ruote grasse in Italia negli anni '90, si era laureato due voltedel mondo di mountain bike, nel 1993 tra gli juniores e nel 1996 tra gli Under 23. Quella diè stata una carriera ricca di successi. Già a all'età di 16 anni il primo contratto da professionista con il team Bianchi. Nel suo palmares, 19 partecipazioni ai Campionati mondiali di mountain bike tra cross-country e distanze marathon, due ori iridati (1993 e 1996) e due europei (1992 e 1993). Per cinque volte si è laureatoitaliano (1992, 1993, 1996, 2000, ...

Addio Dario Acquaroli, campione gentiluomo MtbCult.it

Conquistò per due volte il titolo iridato con la sua mountain bike, nel 1993 e nel 1996. Professionista già a 16 anni, è stato stroncato a 48 anni mentre pedalava in Val Brembana ...Ci sono notizie che non vorremmo mai dare, proprio come quella della morte di Dario Acquaroli, una delle leggende della MTB italiana, ma soprattutto un ap ...