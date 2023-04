«A Roma Spalletti mandava in panchina chi lanciava lungo quando era pressato dagli avversari» (Di domenica 9 aprile 2023) Cesc Fabregas si racconta in «Una vita da Fabregas» speciale che andrà in onda oggi su Sky Sport 24. Lo spagnolo, dopo le esperienze all’Arsenal, al Barcellona, al Chelsea e al Monaco, oggi è in Serie B, al Como. Sul Corriere dello Sport ci sono alcune anticipazioni sulle sue parole. Fabregas parla della sua esperienza in Lombardia. «Di Como mi piace il progetto, vedere l’allenatore, la squadra: tutto questo mi dà il fuoco dentro. Siamo stati a Perugia, mi sono divertito: quattro giorni, 17 ore di pullman, senza giocare, ma mi è piaciuto, sto coi miei compagni, imparo». Spera che il suo futuro sia al Como. «Io spero che il mio futuro sia legato al Como, dove si sta creando qualcosa, un gran Centro Sportivo, poi uno stadio da rinnovare. Ci sono idee e iniziative, i tifosi – che sono spettacolari – resteranno a bocca aperta». Fabregas parla anche dell’allenatore del Napoli, Luciano ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) Cesc Fabregas si racconta in «Una vita da Fabregas» speciale che andrà in onda oggi su Sky Sport 24. Lo spagnolo, dopo le esperienze all’Arsenal, al Barcellona, al Chelsea e al Monaco, oggi è in Serie B, al Como. Sul Corriere dello Sport ci sono alcune anticipazioni sulle sue parole. Fabregas parla della sua esperienza in Lombardia. «Di Como mi piace il progetto, vedere l’allenatore, la squadra: tutto questo mi dà il fuoco dentro. Siamo stati a Perugia, mi sono divertito: quattro giorni, 17 ore di pullman, senza giocare, ma mi è piaciuto, sto coi miei compagni, imparo». Spera che il suo futuro sia al Como. «Io spero che il mio futuro sia legato al Como, dove si sta creando qualcosa, un gran Centro Sportivo, poi uno stadio da rinnovare. Ci sono idee e iniziative, i tifosi – che sono spettacolari – resteranno a bocca aperta». Fabregas parla anche dell’allenatore del Napoli, Luciano ...

