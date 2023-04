A Napoli le élite vogliono il dialogo con gli ultras, qui non esiste il partito della fermezza (Il Fatto) (Di domenica 9 aprile 2023) Sul Fatto quotidiano una pagina dedicata allo scudetto del Napoli, soprattutto alla profonda avversione (per non dire odio) di una fetta consistente della città per Aurelio De Laurentiis da quasi vent’anni in città chiamato il pappone. L’analisi è di Fabrizio d’Esposito che si sofferma sulla saldatura culturale tra gli ultras e le cosiddette (e aggiungiamo presunte) élite. Come peraltro conferma l’illeggibile comunicato del Club Napoli Tribunale (ossia avvocati e giudici tifosi) distante anni luce dalla ovvia intransigenza del ministro dell’Interno Piantedosi. Ecco cosa scrive d’Esposito sul Fatto quotidiano. La verità è che la festa rovinata domenica sera ha radici vecchie di almeno tre lustri, laddove la napoletanità si è sbiadita in modo volgare e ripetitivo in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) Sulquotidiano una pagina dedicata allo scudetto del, soprattutto alla profonda avversione (per non dire odio) di una fetta consistentecittà per Aurelio De Laurentiis da quasi vent’anni in città chiamato il pappone. L’analisi è di Fabrizio d’Esposito che si sofferma sulla saldatura culturale tra glie le cosiddette (e aggiungiamo presunte). Come peraltro conferma l’illeggibile comunicato del ClubTribunale (ossia avvocati e giudici tifosi) distante anni luce dalla ovvia intransigenza del ministro dell’Interno Piantedosi. Ecco cosa scrive d’Esposito sulquotidiano. La verità è che la festa rovinata domenica sera ha radici vecchie di almeno tre lustri, laddove la napoletanità si è sbiadita in modo volgare e ripetitivo in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : A Napoli le élite vogliono il dialogo con gli ultras, qui non esiste il partito della fermezza (Il Fatto) L’assurd… - ElySiosopulos : Elitè della Bellezza, i trattamenti innovativi contro gli inestetismi -2023 -@repubblica -la radiofrequenza- - FTaccer66320 : RT @romanoziroldo: @19484893 @Robert46268422 E a Milano continuano a votare a sx per sentirsi l elite italiana , ed invece si uniscono a Ro… - donalduck70 : @elenamarra18 Il premio, a Napoli, è espresso da quella parte di elite culturali che si esibiscono in deprimenti e… - Burgur93 : @antoniothebeer @dukeby @1926_cri @sscnapoli Napoli come al solito vive di esagerazioni. Uno o si chiava a mazzate… -