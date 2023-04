A Monte - Carlo diventano 5 gli azzurri al via | Nardi annulla due MP e si qualifica

(Di domenica 9 aprile 2023)cinque glial via nel tabellone principale del "RolexMasters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di unpremi di 5.779.335 di euro, che si disputa sulla ...

Diventano cinque gli azzurri al via nel tabellone principale del "RolexMasters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si disputa sulla terra rossa del Country Club di, nel Principato di Monaco. E ...Diventano cinque gli italiani nel main draw del Masters 1000 di. Ad aggiungersi è Luca Nardi che è riuscito a superare le qualificazioni, battendo nel round decisivo il tedesco Oscar Otte , n. 90 al mondo, dopo una lotta di 2 ore e 49 minuti vinta ...sarà il primo torneo sulla terra battuta. Matteo si sta impegnando, sta lavorando duramente e sta facendo fatica. Non siamo certi che arriveranno risultati, ma sono fiducioso. Se non ...

ATP Monte-Carlo, i risultati di oggi: Nardi entra nel tabellone principale Sky Sport

Battuto Oscar Otte al tie-break decisivo. Secondo main draw in un Masters 1000 dopo la wild-card ricevuta a Roma l'anno scorso ...In vista dell'esordio nel torneo, previsto martedì 11 aprile, Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno dato vita a qualche scambio deliziando gli appassionati monegaschi presenti a bordo campo. I due ...