A che ora gioca oggi Jannik Sinner a Montecarlo? Debutto in doppio! Programma, tv, streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Inizia in anticipo il Programma di Jannik Sinner sulla terra rossa di Montecarlo. L’altoatesino, che domani sarà numero 8 al mondo, torna in campo dopo la finale raggiunta sul cemento di Miami ma, prima di essere protagonista in singolare, ha deciso di iscriversi anche al torneo di doppio, dove sarà affiancato dall’argentino Diego Schwartzman. Per loro subito un sorteggio insidioso con Marcel Granollers ed Horacio Zeballos. Un duo affiatato, che negli ultimi tre anni si è sempre imposto come uno dei migliori doppi del panorama mondiale, con due finali Slam raggiunte (US Open 2019 e Wimbledon 2021) e tre partecipazioni filate alle ATP Finals. L’azzurro non è propriamente avvezzo ai tornei di questo genere, quest’anno ha disputato due tornei per un totale di quattro partite, sempre con Lorenzo Sonego. Ad Adelaide 1 si ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Inizia in anticipo ildisulla terra rossa di. L’altoatesino, che domani sarà numero 8 al mondo, torna in campo dopo la finale raggiunta sul cemento di Miami ma, prima di essere protagonista in singolare, ha deciso di iscriversi anche al torneo di doppio, dove sarà affiancato dall’argentino Diego Schwartzman. Per loro subito un sorteggio insidioso con Marcel Granollers ed Horacio Zeballos. Un duo affiatato, che negli ultimi tre anni si è sempre imposto come uno dei migliori doppi del panorama mondiale, con due finali Slam raggiunte (US Open 2019 e Wimbledon 2021) e tre partecipazioni filate alle ATP Finals. L’azzurro non è propriamente avvezzo ai tornei di questo genere, quest’anno ha disputato due tornei per un totale di quattro partite, sempre con Lorenzo Sonego. Ad Adelaide 1 si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : ?? Oggi a scuola puoi dire ai bambini che il loro sesso è 'fluido' e che possono cambiarlo con ormoni e interventi c… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il nightmare-team della Schlein. Che ora (stanca dopo pochi giorni di segreteria…) fa sa… - fratotolo2 : Sono decenni che il Regno Unito chiude gli occhi sulle cosiddette #GroomingGang, bande di pakistani che hanno adesc… - Quattro90759851 : RT @paciolla_sabino: Gli italiani assistono attoniti a notizie di morti improvvise e tumori rapidi. Gli viene però osservato che sono casi… - Meira85253235 : Grazie, @BillGates, per aver finalmente ammesso che i tuoi vaccini non bloccano la #trasmissione e non fermano l'in… -