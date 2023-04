9 grandi domande sulla disfunzione erettile | e le relative risposte

Leggi su gqitalia

(Di domenica 9 aprile 2023) Pare sia stato Leonardo Da Vinci a rendersi conto per primo che l’erezione dipende dall’afflusso di sangue nel pene. Prima, molte persone credevano che l’erezione fosse piena d’aria, come quei palloncini a forma di animale. Oggi ovviamente conosciamo molte più cose sul pene rispetto a un semplice «si gonfia di sangue». E c’è una cosa che sappiamo di sicuro: a volte non lo fa, anche quando lo vorremmo tantissimo. Se hai un pene, ti capiterà prima o poi di non riuscire a farlo diventare duro. Se succede casualmente, una volta o due, non è il caso di preoccuparsi. Ma se ti capita spesso di avere problemi, potrebbe essere il momento di cercare una soluzione. Non esistono parametri fissi, perché non esiste un numero esatto di volte al giorno, settimana o anno in cui dovresti avere un’erezione. Solo tu puoi sapere se c’è qualcosa che non va. Se il tuo pene e le sue prestazioni ti creano ...