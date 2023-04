25 aprile? Ecco perché ci impediscono di essere antifascisti (Di domenica 9 aprile 2023) Tanto per cambiare, anche giovedì scorso la puntata di Piazza Pulita era in buona parte dedicata all'allarme fascismo. Pietra dello scandalo, messaggini telefonici in cui simpatizzanti del vicesindaco leghista di Ferrara insultano vergognosamente Liliana Segre e si lasciano andare a frasi nostalgiche nei confronti del regime mussoliniano. Il teorema accusatorio era chiaro: se gli amici del vicensindaco sono fascisti, allora lo sono anche il vice sindaco, il sindaco, Salvini e la Meloni, che infatti non si dichiara antifascista. Vanamente, il ferrarese Vittorio Sgarbi, collegato, ha contestato al conduttore, Corrado Formigli, di rovistare nel pattume, e ha ricordato che il sindaco, Alan Fabbri, è stato il primo tra i suoi colleghi a dare la cittadinanza onoraria alla Segre e ha nominato Moni Ovadia, non certo una camicia nera, direttore del teatro comunale. «Non ha senso dichiararsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Tanto per cambiare, anche giovedì scorso la puntata di Piazza Pulita era in buona parte dedicata all'allarme fascismo. Pietra dello scandalo, messaggini telefonici in cui simpatizzanti del vicesindaco leghista di Ferrara insultano vergognosamente Liliana Segre e si lasciano andare a frasi nostalgiche nei confronti del regime mussoliniano. Il teorema accusatorio era chiaro: se gli amici del vicensindaco sono fascisti, allora lo sono anche il vice sindaco, il sindaco, Salvini e la Meloni, che infatti non si dichiara antifascista. Vanamente, il ferrarese Vittorio Sgarbi, collegato, ha contestato al conduttore, Corrado Formigli, di rovistare nel pattume, e ha ricordato che il sindaco, Alan Fabbri, è stato il primo tra i suoi colleghi a dare la cittadinanza onoraria alla Segre e ha nominato Moni Ovadia, non certo una camicia nera, direttore del teatro comunale. «Non ha senso dichiararsi ...

