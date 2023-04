Zangrillo svela | «Sono sereno per Belusconi | vi dico come sta»

(Di sabato 8 aprile 2023) Alberto, mepersonale di Silvio Berlusconi, ha parlato delle condizioni di salute del patron del Monza Intervistato all’esterno dell’ospedale San Raffaele dai cronisti lì presenti, Albertoha fatto il punto sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Eccosta il patron del Monza. LE PAROLE – «perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico, per me non posso negarlo, c’è un grande coinvolgimento personale, ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave, in una situazione veramente difficile, lui sta rispondendo bene alle terapie. È evidente che stiamo parlando di un paziente che ha un’età che tutti conoscete, con una patologia e con una complicanza che ...

