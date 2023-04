Zangrillo sulle condizioni di salute di Berlusconi: «Sono sereno, sta rispondendo bene alle terapie» – Il video (Di sabato 8 aprile 2023) «Anche davanti a una patologia grave, e in una situazione veramente difficile, lui sta rispondendo bene alle terapie». È questo l’ultimo aggiornamento del professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e responsabile della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile per alcune complicazioni dovute alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni. «Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio – ha aggiunto oggi Zangrillo -. E Sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me. Non posso negarlo: c’è un grande coinvolgimento personale, ma è una persona che ci ha ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) «Anche davanti a una patologia grave, e in una situazione veramente difficile, lui sta». È questo l’ultimo aggiornamento del professor Alberto, medico personale di Silvioe responsabile della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è ricoverato dal 5 aprile per alcune complicazioni dovute alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni. «perché stiamo facendo del nostro meglio – ha aggiunto oggi-. Eperché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me. Non posso negarlo: c’è un grande coinvolgimento personale, ma è una persona che ci ha ...

