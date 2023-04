Zangrillo: Berlusconi senza cellulare? Tutte p***nate (Di sabato 8 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 08 aprile 2023 Zangrillo: Berlusconi senza cellulare? Tutte scemenze "Non voglio addentrarmi su nessun tipo di previsione, le enunciazioni su organi di stampa. Comprendo anche l'imbarazzo del Policlinico Gemelli di Roma dopo quanto uscito su La Stampa. Togliergli il telefono? Sono Tutte puttanate", le parole del professor Zangrillo uscendo dal San Raffaele sulla salute di Berlusconi. / Tg La7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 08 aprile 2023scemenze "Non voglio addentrarmi su nessun tipo di previsione, le enunciazioni su organi di stampa. Comprendo anche l'imbarazzo del Policlinico Gemelli di Roma dopo quanto uscito su La Stampa. Togliergli il telefono? Sonoputtanate", le parole del professoruscendo dal San Raffaele sulla salute di. / Tg La7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

