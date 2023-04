Zangrillo: "Berlusconi risponde bene, scenari futuri infondati" (Di sabato 8 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 08 aprile 2023 "Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave in una situazione veramente difficile lui sta rispondendo bene alle terapie. Ho letto anche io che ci sono dei personaggi che dovrebbero essere seri e che pensano di contravvenire a quella che è la regola aurea della medicina - che è di parlare quando si hanno tutte le informazioni - e che si permettono di dare delle ipotesi, delle previsioni e dei giudizi sul fatto che Berlusconi potrà o meno continuare a lavorare e a fare politica. Io provo un senso di umana pietas per il protagonista ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 08 aprile 2023 "Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato are sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave in una situazione veramente difficile lui standoalle terapie. Ho letto anche io che ci sono dei personaggi che dovrebbero essere seri e che pensano di contravvenire a quella che è la regola aurea della medicina - che è di parlare quando si hanno tutte le informazioni - e che si permettono di dare delle ipotesi, delle previsioni e dei giudizi sul fatto chepotrà o meno continuare a lavorare e a fare politica. Io provo un senso di umana pietas per il protagonista ...

