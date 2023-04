Zangrillo: "Berlusconi risponde bene alle terapie" (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio Berlusconi risponde bene alle terapie. È il giudizio del professore Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier e responsabile della terapia intensiva dove è ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5... Leggi su today (Di sabato 8 aprile 2023) Silvio. È il giudizio del professore Alberto, medico personale dell'ex premier e responsabile della terapia intensiva dove è ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - Agenzia_Ansa : Terza notte in ospedale per Berlusconi, il professor Zangrillo è in reparto. Anche oggi non è previsto alcun bolle… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BERLUSCONI - Il Dott. Zangrillo: 'Tutto va secondo gli standard attesi' - napolimagazine : BERLUSCONI - Il Dott. Zangrillo: 'Tutto va secondo gli standard attesi' -