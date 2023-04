Zaccagni: «Secondo posto difficile da proteggere, tante squadre lì» (Di sabato 8 aprile 2023) Mattia Zaccagni commenta su Dazn la vittoria della Lazio contro la Juventus allo Stadio Olimpico. Secondo posto in solitaria per i biancocelesti. Secondo posto – Mattia Zaccagni dice questo della classifica della Lazio e della vittoria contro la Juventus: «Siamo molto contenti perché la vittoria era importante per la classifica. Abbiamo risposto benissimo sul campo. Stasera abbiamo subito poco e questo è un grande passo in avanti. Sono bellissimi entrambi, il Secondo posto vale molto di più però. È stato fondamentale portare a casa i tre punti e metterci in quella posizione di classifica. È difficilissimo proteggere il Secondo posto, ci sono tante ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Mattiacommenta su Dazn la vittoria della Lazio contro la Juventus allo Stadio Olimpico.in solitaria per i biancocelesti.– Mattiadice questo della classifica della Lazio e della vittoria contro la Juventus: «Siamo molto contenti perché la vittoria era imporper la classifica. Abbiamo risbenissimo sul campo. Stasera abbiamo subito poco e questo è un grande passo in avanti. Sono bellissimi entrambi, ilvale molto di più però. È stato fondamentale portare a casa i tre punti e metterci in quella posizione di classifica. È difficilissimoil, ci sono...

