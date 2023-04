You 5: cosa ci aspettiamo dall'ultima stagione della serie Netflix (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il rinnovo (prevedibile) per una quinta ed ultima stagione, la serie Netflix You si prepara a salutarci: ecco cosa potremmo vedere negli ultimi episodi con protagonista Penn Badgley. Dopo una quarta stagione che ha rimescolato decisamente le carte in tavola, nel finale la serie You, ancora in Top 10 su Netflix dopo parecchie settimane, sembrava essere tornata sui propri passi, ancora una volta. Eppure quegli stessi passi sembravano chiamare a gran voce un quinto ed ultimo ciclo di episodi, e l'annuncio di pochi giorni fa in tal senso ha confermato le nostre impressioni raccontate nella nostra recensione. Ora siamo tutti pronti per vedere come gli autori chiuderanno la storia di Joe Goldberg alias Jonathan Moore, e da alcuni indizi visti nel finale ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il rinnovo (prevedibile) per una quinta ed, laYou si prepara a salutarci: eccopotremmo vedere negli ultimi episodi con protagonista Penn Badgley. Dopo una quartache ha rimescolato decisamente le carte in tavola, nel finale laYou, ancora in Top 10 sudopo parecchie settimane, sembrava essere tornata sui propri passi, ancora una volta. Eppure quegli stessi passi sembravano chiamare a gran voce un quinto ed ultimo ciclo di episodi, e l'annuncio di pochi giorni fa in tal senso ha confermato le nostre impressioni raccontate nella nostra recensione. Ora siamo tutti pronti per vedere come gli autori chiuderanno la storia di Joe Goldberg alias Jonathan Moore, e da alcuni indizi visti nel finale ...

