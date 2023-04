WWE | Zelina Vega torna su Twitch grazie a Triple H

(Di sabato 8 aprile 2023)ha annunciato che tornerà a streammare su. La notizia, seppur con poca rilevanza forse, consente agli addetti ai lavori di scorgere decisamente la mano diH. Il motivo? Vi rinfreschiamo la memoria. Continuano a non essere valide alcune precedenti direttive di Vince McMahonH, COO WWE e capo del team creativo nonostante le note vicende di Raw, lo scorso settembre aveva annullato alcune direttive impartite sotto l’egida di Vince McMahon, una in particolare che non consentiva alcun guadagno extra alle superstar della federazione derivanti da terze parti, come Youtube,, OnlyFans e via dicendo. Dopo poco la possibilità è stata concessa nuovamente, ma solamente se gli introiti venivano condivisi con la WWE stessa, cosa che mandò su tutte le ...

For obvious reasons, this didn't sit well with a number of WWE stars, and many opted to stay off the platform. WWE even released Zelina Vega in 2020, with the Twitch issue reportedly playing a key ...Here is your fight size update for WWE Friday Night SmackDown, AEW Rampage, and AEW Battle of the Belts VI on Friday, April 7, 2023.