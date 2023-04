WWE | Super annuncio di Triple H a Smackdown | cambieranno molte cose in futuro

(Di sabato 8 aprile 2023)H ha tenuto il tanto attesoin quel die, come preventivato, si è trattato della comunicazione del ritorno del WWE Draft, che si svolgerà nelle prossime settimane. Tutte lestar saranno eleggibili, da chiarire le modalità Il COO ha inoltre confermato che tutte lestar saranno eleggibili e quindi potranno essere “draftate” anche se sono da chiarire modi e tempi. Segnaliamo inoltre che durante la puntata, su un’inquadratura backstage diH, Michael Cole ha espressamente definito quest’ultimo come “l’uomo al comando”. Questa edizione del WWE Draft “cambierà la posta in gioco” secondo il COO e possiamo notare un dettaglio molto interessante. Sulla pagina dedicata ai biglietti per Summerslam, quest’ultimo PLE è stato denominato “WWE ...

