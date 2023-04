(Di sabato 8 aprile 2023) Circolanochestia perla WWE. All’indomani della sonora sconfitta subita dalle Damage CTRL a Wrestlemania 39 per mano del trio Becky/Lita/Trish,ha postato un commento sul suo profilo social che diceva: “Talvolta le storie più romantiche hanno una fine”, chiudendo con un semplice “Bye”. Questo criptico messaggio ha dato adito ad un tam-tam di interpretazioni sui social, e la più quotata era che la lottatrice stesse dando il suo addio ufficiale al WWE Universe. Nulla da temere Ad avvalorare questa tesi, l’assenza ingiustificata dell’atleta dal Raw post-Wrestlemania. Secondo alcune fonti di Fightful Select però, questa assenza non deve far temere nessuno, perché è stata decisa all’ultimo momento da un rientrante Vince McMahon. Mentre, stando a quanto dichiara PWinsider Elite, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Smentite le voci di una Bayley vicina a lasciare la federazione - infoitcultura : WWE: Ritorna Vince McMahon e diverse top Superstar vogliono lasciare? Arrivano smentite -

WWE: Ritorna Vince McMahon e diverse top Superstar vogliono lasciare Arrivano smentite Spazio Wrestling

Circolano voci che Bayley stia per lasciare la WWE. All’indomani della sonora sconfitta subita dalle Damage CTRL a Wrestlemania 39 per mano del trio Becky/Lita/Trish, Bayley ha postato un commento sul ...Il noto Sean Ross Sapp, ha in pratica smentito le notizie che volevano pronte diverse Superstar a chiedere il rilascio dopo il ritorno in pianta stabile di Vince McMahon nel team creativo. (Spazio ...