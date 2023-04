WWE | Drew McIntyre assente a SmackDown | non c’entrano i problemi con il rinnovo

(Di sabato 8 aprile 2023)non sarà presente alla puntata di stasera di WWE: Dave Meltzer del Wrestling Observer ha riferito -infatti- che la superstar è alle prese con un problema di salute. Meltzer non ha specificato esattamente di quale problema si tratti, ma ha fatto notare che la tabella di marcia per il suo ritorno non è al momento nota, lascianto intendere che potrebbe volerci un po’ di tempo per rivederlo. L’ultima volta cheè stato in azione è stato durante la seconda serata di WrestleMania 39, dove ha partecipato ad uno spettacolare Triple Threat Match per il WWE Intercontinental Championship contro Sheamus e Gunther. L’incontro in sé è stato elogiato come uno dei migliori dell’intero weekend di WrestleMania. Già in quel momento sembrava potesse arrivare perun ...

Drew McIntyre has been pulled from tonight’s WWE SmackDown TV tapings in Portland, OR. According to a report from the Wrestling Observer, McIntyre has been pulled from the show due to a health issue.Rey Mysterio, who was inducted into the WWE Hall of Fame last week, defeated his son in the match. WrestleMania 39 at SoFi Stadium drew 161,892 and set stadium single-day records on both nights. It ...