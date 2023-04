WWE | Con Kevin Owens messo fuori gioco | ci pensa Matt Riddle a salvare Sami Zayn

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 aprile 2023) Per la Bloodline il periodo continua ad essere complicato, se da un lato Roman Reigns è ancora ai vertici della WWE dopo aver sconfitto Cody Rhodes a WrestleMania, dall’altro i suoi cugini non se la passano benissimo, dopo aver perso i titoli di coppia e probabilmente anche la fiducia del Tribal Chief. Una situazione tutta da decifrare nei rapporti tra i samoani, con una sola certezza al momento, Solo Sikoa sta assumendo sempre più importanza ed è pronto a risolvere i problemi del Tribal Chief laddove i fratelli maggiori non riescono, un po’ come avvenuto nel main event di WrestleMania.non ha dimenticato Nella puntata di stanotte di SmackDown Jey Uso esi sono affrontati nel Main Event, ma prima di arrivare all’incontro il canadese ha provato in tutti i modi a parlare al vecchio compagno della Bloodline. ...