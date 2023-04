WWE | Annunciato il ritorno di Nakamura | sarà a Smackdown settimana prossima

(Di sabato 8 aprile 2023) La WWE ha, durante l’ultimo episodio di, che Shinsukefarà il suonello show blu la. Confermati quindi i rumor degli ultimi giorni, con Triple H che vorrebbe “pushare” il giapponese sulla falsa riga di quanto accadde durante l’apice della carriera WWE, quando il nipponico vinse il Royal Rumble Match e combatté per il titolo del mondo a WrestleMania 34 contro AJ Styles. Ricordiamo che l’assenza dinon è dovuta a motivi fisici ma semplicemente all’assenza di piani del booking team. Ma è giunto il momento per lui di tornare sul ring.

Ritorni e grandi match previsti per il prossimo episodio dello show blu, con la WWE che inizia già la sua pubblicità per l'evento ...Triple H ha tenuto il tanto atteso annuncio in quel di Smackdown e, come preventivato, si è trattato della comunicazione del ritorno del WWE Draft, che si svolgerà nelle prossime settimane. Tutte le S ...