WTA Charleston 2023. Pegula contro Bencic e Kasatkina contro Jabeur: le prime quattro del seeding in semifinale (Di sabato 8 aprile 2023) La terra verde di Charleston ha le sue quattro semifinaliste, e sono le giocatrici che tutti si aspettavano. Jessica Pegula, Belinda Bencic, Daria Kasatkina ed Ons Jabeur: le prime quattro giocatrici del seeding sono arrivate al penultimo atto di questa cinquantunesima edizione, avvenimento che non accadeva dal 2000. La prima della fila, la padrona di casa, ha avuto la meglio su Paula Badosa, che ha avuto il merito di non mollare quando sembrava tutto perduto. La statunitense era andata a servire per il match, ma l'iberica ha avuto la forza di portare la sfida al tie-break decisivo per poi incappare in una brutta tornata al servizio quando contava. Per la numero 3 al mondo c'è Bencic, campionessa uscente, che ha ...

