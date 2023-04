WindTre per sbaglio addebita due volte il costo dell’offerta (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Durante questi primi giorni di aprile 2023 l’operatore WindTre ha erroneamente addebitato, ad alcuni clienti Easy Pay, il costo della propria offerta due volte. Vi ricordo che Easy Pay permette di pagare in automatico la propria offerta, direttamente da conto corrente, carta di credito, carte conto e molti altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli. WindTre addebita per errore il costo delle offerte due volte Secondo le ultime segnalazioni, alcuni clienti WindTre potrebbero ricevere errati addebiti per la propria offerta Easy Pay. In questo caso l’operatore arancione lo scorso 1° aprile avrebbe addebitato sia il canone anticipato dell’offerta del mese di aprile 2023, ma anche quello di ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Durante questi primi giorni di aprile 2023 l’operatoreha erroneamenteto, ad alcuni clienti Easy Pay, ildella propria offerta due. Vi ricordo che Easy Pay permette di pagare in automatico la propria offerta, direttamente da conto corrente, carta di credito, carte conto e molti altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.per errore ildelle offerte dueSecondo le ultime segnalazioni, alcuni clientipotrebbero ricevere errati addebiti per la propria offerta Easy Pay. In questo caso l’operatore arancione lo scorso 1° aprile avrebbeto sia il canone anticipatodel mese di aprile 2023, ma anche quello di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : WindTre per sbaglio addebita due volte il costo dell'offerta - - mondomobileweb : WindTre rete fissa: migrazione gratuita da ADSL verso FTTC e Fibra FTTH per alcuni clienti - noemivantaggiat : E da quando sono passata alla linea 'wind 3' che ho dei problemi alla linea di rete fissa... la linea si blocca opp… - venis_77 : @IlKeating @TIM_Official @VodafoneIT @AGCOMunica No non sono le uniche lo fa anche @WindTreOfficial . Di recente so… - lucabattanta : @Affaritaliani Seppure con il dss veramente la rete 5g per windtre è praticamente in tutta la Lombardia… -