WindTre non scherza, sconta all’80% queste due offerte (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid WindTre non scherza assolutamente con una coppia di offerte molto speciali, che spingono gli utenti ad attivare una nuova SIM ricaricabile di WindTre, riuscendo così a spendere poco o niente, e godere di buoni contenuti in generale. La maggior parte delle migliori promozioni del momento sono riservate esclusivamente a tutti coloro che opteranno per la portabilità del numero originario, un vincolo importante reso ancora più stringente dalla necessità di provenire da Iliad o da un qualsiasi MVNO. Al netto di tale vincolo, il pagamento potrà avvenire tramite credito residuo o carta di credito, dipendentemente dalla versione della promo. Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon sul quale troverete ad attendervi le offerte e tutti i codici sconto ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroidnonassolutamente con una coppia dimolto speciali, che spingono gli utenti ad attivare una nuova SIM ricaricabile di, riuscendo così a spendere poco o niente, e godere di buoni contenuti in generale. La maggior parte delle migliori promozioni del momento sono riservate esclusivamente a tutti coloro che opteranno per la portabilità del numero originario, un vincolo importante reso ancora più stringente dalla necessità di provenire da Iliad o da un qualsiasi MVNO. Al netto di tale vincolo, il pagamento potrà avvenire tramite credito residuo o carta di credito, dipendentemente dalla versione della promo. Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon sul quale troverete ad attendervi lee tutti i codici sconto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : WindTre non scherza, sconta all'80% queste due offerte - - Bobebasta1 : @VodafoneIT la tecnica di marketing che consiste nel farsi dare il codice per l'attivazione di un servizio dicendo,… - raindropsloki : windtre tra facendo SCHIFO non prende un cazzo - venis_77 : @IlKeating @TIM_Official @VodafoneIT @AGCOMunica No non sono le uniche lo fa anche @WindTreOfficial . Di recente so… - VShalyhina : QUALCUNO PUÒ SPIEGARE PER QUALE MOTIVO QUALCHE MESI WINDTRE PAGA SERVIZIO GOOGLE PLAI PER 24 ORE AVVANTI ? SCONTRIN… -