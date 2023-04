WhatsApp: ecco la novità per i messaggi effimeri (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il team di sviluppo dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è continuamente al lavoro per cercare di migliorare l’esperienza d’uso di noi consumatori. Attualmente sono al lavoro per introdurre una novità che riguarderà i messaggi effimeri. Scopriamo insieme di che cosa si tratta. WhatsApp: novità per i messaggi effimeri WhatsApp continua a perfezionare i messaggi effimeri. Stando a quanto emerso in una recente beta per dispositivi iOS, l’azienda vuole dare ai suoi utenti più opzioni di durata dei messaggi effimeri. Presto, sarà possibile scegliere tra 15 nuove durate!. Nonostante siano molto utili in diversi contesti, ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Il team di sviluppo dell’applicazione distica istantaneaè continuamente al lavoro per cercare di migliorare l’esperienza d’uso di noi consumatori. Attualmente sono al lavoro per introdurre unache riguarderà i. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.per icontinua a perfezionare i. Stando a quanto emerso in una recente beta per dispositivi iOS, l’azienda vuole dare ai suoi utenti più opzioni di durata dei. Presto, sarà possibile scegliere tra 15 nuove durate!. Nonostante siano molto utili in diversi contesti, ...

