Wanda Nara | tragico momento in famiglia | cos’è successo

(Di sabato 8 aprile 2023) Personaggi Tv.padre. È unassai delicato per. Dopo la presunta riappacificazione con Mauro Icardi e i successi televisivi raggiunti all’estero, la modella sta vivendo un periodo molto difficile. È avvenuto un episodio molto grave che ha destabilizzato tutta ladi. Il triste annuncio è arrivato sui social, dove i fan hanno cercato di supportare la compagna di Mauro Icardi. (Continua…) Leggi anche: Mauro Icardi e, spunta il clamoroso retroscena: con chi l’avrebbe tradito Leggi anche:Instagram, il gesto sconvolgente in discoteca: il video diventa virale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Icardi a #Masterchef con #WandaNara: “Finalmente tutti conosceranno la mia specialità” - vienegiututto : Wanda Nara. Finalmente tutti conosceranno la mia specialità. Fa già ridere così. - canjunot : notizia di wanda nara a masterchef e TUTTI i commenti le davano della puttana in qualche modo, chissà perché vi odiamo - inga_fly : RT @sportface2016: #Icardi a #Masterchef con #WandaNara: “Finalmente tutti conosceranno la mia specialità” - Luxgraph : Icardi sbarca a Masterchef con Wanda Nara: annuncio social e cosa farà -

Mauro Icardi parteciperà all'edizione argentina di Masterchef , condotto dalla moglie. Ad annunciarlo è stato il programma sui propri profili social. 'Molto presto avremo una visita molto speciale. Mauro Icardi presenterà la sua specialità in cucina' dichiara . '...La famiglia dista vivendo un momento difficile. Il padre Andrésha confermato la notizia più dolorosa, dopo l'immensa gioia di qualche settimana fa all'annuncio della gravidanza: a causa di alcune ...Mauro Icard i torna a far parlare di sé. L'ex punta dell' Inter parteciperà all'edizione argentina del noto show culinario Masterchef, condotto dalla moglie. Il programma ha annunciato sui propri canali social la presenza del bomber e ha ammesso: " Molto presto avremo una visita molto speciale. Mauro Icardi presenterà la sua specialità in ...

Icardi e Wanda Nara a Masterchef: "La mia specialità è la carne..." Corriere dello Sport

ma con padelle e fornelli: "Finalmente tutti conosceranno la mia specialità di carne, ci divertiremo molto" - queste le prime parole del bomber argentino. E Wanda Aiuterà suo marito nella ...Mauro Icardi parteciperà all’edizione argentina di Masterchef, condotto dalla moglie Wanda Nara. Ad annunciarlo è stato il programma sui propri profili social. “Molto presto avremo una visita molto sp ...