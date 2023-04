Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Perugia retrocede insieme a Macerata

Leggi su sportface

(Di sabato 8 aprile 2023) Volge al termine la regular season dellaA1di, con Conegliano che sarà la prima testa diai playoffs dopo le 25 vittorie su 26 partite disputate. Haak e compagne conquistano anche l’ultimo impegno, per tre set a zero contro, che condannata alla retrocessione, che in una partita senza troppi stimoli cede anche lei tre set a zero contro Vallefoglia. La Veroanche vince in tre set contro Busto Arsizio, ma non basta per agguantare il secondo posto, dto che Scandicci si salva al tie-break contro Firenze. TREDICESIMA GIORNATA RITORNO 20.30 Bartoccini Fortinfissi-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 15-25, 20-25) 20.30 E-Work Busto Arsizio-Vero ...