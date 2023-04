Volley, playoff Superlega. La Lube Civitanova completa la rimonta con Verona e vola in semifinale! (Di sabato 8 aprile 2023) La Lube Civitanova compie l’ennesima impresa battendo 3-0 in gara 5 dei quarti di finale la WithU Verona che, a un certo punto della serie, si era trovata avanti 2-0, e vola in semifinale dove affronterà la vincente della sfida tra Perugia e Milano. Come lo scorso anno con Trento in semifinale, i marchigiani sono riusciti a riacciuffare la serie per i capelli e ora sono un’altra squadra rispetto a due settimane fa quando sembravano destinati ad uscire in fretta dai playoff. Yant e Nikolov sono gli uomini copertina a cui si è affidato nei momento decisivi Luciano De Cecco in una serata di alti e bassi per Ivan Zaytsev che comunque il suo co0ntributo lo ha dato, mentre in casa Verona non è bastata la grande partita di Keita a rovesciare il pronostico al termine di una stagione comunque ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Lacompie l’ennesima impresa battendo 3-0 in gara 5 dei quarti di finale la WithUche, a un certo punto della serie, si era trovata avanti 2-0, ein semifinale dove affronterà la vincente della sfida tra Perugia e Milano. Come lo scorso anno con Trento in semifinale, i marchigiani sono riusciti a riacciuffare la serie per i capelli e ora sono un’altra squadra rispetto a due settimane fa quando sembravano destinati ad uscire in fretta dai. Yant e Nikolov sono gli uomini copertina a cui si è affidato nei momento decisivi Luciano De Cecco in una serata di alti e bassi per Ivan Zaytsev che comunque il suo co0ntributo lo ha dato, mentre in casanon è bastata la grande partita di Keita a rovesciare il pronostico al termine di una stagione comunque ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ??? 'L’#Italia, #Zaytsev, i playoff... Vi dico tutto' ?? Il Ct #DeGiorgi in vista dello scudetto e dei nuovi traguard… - Marco_Evang : RT @GiorgioMarota: Per gli amanti della #pallavolo oggi c’è un Fefè De Giorgi a tutto tondo sul @CorSport, tra #playoff scudetto e #Naziona… - mattd_shanks : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 5: l’Eurosuole Forum deciderà questa sera la seconda semifinalista dei playoff 2022/23; alle 18:00… - s_kiatprapha : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 5: l’Eurosuole Forum deciderà questa sera la seconda semifinalista dei playoff 2022/23; alle 18:00… - GiorgioMarota : Per gli amanti della #pallavolo oggi c’è un Fefè De Giorgi a tutto tondo sul @CorSport, tra #playoff scudetto e… -