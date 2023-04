Volley Bergamo 1991 | ultima con Casalmaggiore per evitare Conegliano al primo turno

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023). Vero: battuta. Scandicci: battuta.: due sconfitte a zero. Il trend deldi quest’anno parla chiaro. Le imprese sono arrivate contro Milano in casa in campionato e sul campo della Savino del Bene in Coppa Italia, ma l’Imoco sembra essere un altro livello. Anche per questo la missione delle rossoblù nell’giornata di campionato è provare ad agganciare il settimo posto in classifica. Per farlo sarà necessario vincere contronell’di regular season: raggiungere il sesto posto è già matematicamente impossibile, poiché anche con un successo per 3-0 contro le cremonesi che pareggerebbe i punti (37) il quoziente set resterebbe aritmeticamente in favore delle avversarie. Al ...