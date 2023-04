Vodafone è follia | offerta scontata del 50% per Pasqua

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroidè puracon la nuova campagna promozionale che punta a scontare le migliori offerte, mettendole così a disposizione di un numero sempre più grande di utenti in Italia, con annessa portabilità del proprio numero di telefono, l’unica limitazione in essere nella promozione che vi stiamo raccontando. Come nella maggior parte delle occasioni, anche in questo caso gli utenti che vogliono ugualmente godere dei tanti giga e minuti messi a disposizione da parte dell’azienda, devono trovarsi in condizioni ben specifiche, ovvero uscire da un MVNO o da Iliad, e nel contempo richiedere anche la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere è estremamente ridotto, per questo motivo potrete dormire sonni tranquilli, in quantopromette, nello stesso tempo, che per i primi 24 mesi, il prezzo ...