Vivienne Westwood | colei che sfidò il fracking a bordo di un carro armato

Settembre 2015, una donna elegantissima, camicia di seta, perle, sandali bianchi col tacco e sguardo fiero, marcia verso la Witney Costituency Home, sede dell'allora primo ministro inglese. A bordo di un carro armato, anche lui bianco, e come arma impugna un piumino da spolverare. È una manifestazione pacifica contro "il fracking", la tecnica di estrazione dei gas naturali che comporta trivellazioni e iniezioni nel suolo di sostanze chimiche dannose per l'organismo e per l'ambiente. La dama dallo sguardo fiero che ha dichiarato guerra al "fracking" è Vivienne Westwood, che proprio oggi compie gli anni. Ma chi è Vivienne Westwood? Vivienne Westwood ph@pinterestLa stilista inglese che ha inventato ...

