Vite al limite | arriva in condizioni disperate da Nowzaradan | poi il miracolo

(Di sabato 8 aprile 2023) I pazienti dello show americano continuano a sorprenderci ma ce c’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione dei fan.alè il celebre programma che si occupare di seguire i pazienti patologicamente obesi nel loro percorso di dimagrimento. Ad aiutarli c’è un team di esperti capitanati dal Dottor, il medico di origini iraniane che impone ai pazienti una dieta rigorosa e delle linee guida seguire per cambiare finalmente la loro vita. Inoltre, se perdono abbastanza peso hanno la possibilità di sottoporsi ad un intervento di chirurgia bariatrica che gli permetterà finalmente di riprendersi in mano la propria vita. Tamy Lyn Murrellal– grantennistoscana.it – foto YouTubeLa protagonista di oggi è Tamy Lyn Murrell, che ha partecipato alla sesta stagione dello show, ...

Vite al limite, Diana commuove tutti: una delle storie di maggior successo del programma | Persi 200Kg Grantennis Toscana

Alcune delle storie raccontate a Vite al limite hanno avuto tragico epilogo. Non tutti i pazienti che si rivolgono a Nowzaradan ce la fanno.Wess, il protagonista, ha 37 anni, vive a Danevang, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 320 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccellenti, perdendo ben ...