Virtus Verona-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 8 aprile 2023) Virtus Verona-Albinoleffe sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. I padroni di casa per conquistare i playoff, gli ospiti impegnati nella lotta salvezza o quantomeno per il miglior piazzamento playout possibile. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17.30 di sabato 8 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di. I padroni di casa per conquistare i playoff, gli ospiti impegnati nella lotta salvezza o quantomeno per il miglior piazzamento playout possibile. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17.30 di sabato 8 aprile,tv non disponibile,su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. SportFace.

